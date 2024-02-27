Алиев: отношения России и Азербайджана вышли на новый уровень

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил о том, что российско-азербайджанские отношения вышли качественно новый уровень. Заявление было сделано в ходе переговоров азербайджанского лидера и главы правительства России Михаила Мишустина.
«Мы сохранили все то доброе, что объединяло наши народы на протяжении десятилетий, независимо от общественно-политической формации, в которой мы взаимодействовали, дружественные связи между нашими народами всегда являлись фундаментом межгосударственных отношений. А сегодня, когда межгосударственные отношения вышли на качественно новый уровень и по форме, и по содержанию, естественно, это также поддерживается и общественностью наших стран»
– Ильхам Алиев
Далее он отметил, что, как и прошлый, нынешний год будет продуктивным для развития сотрудничества России и Азербайджана.
«Наше союзническое взаимодействие будет укрепляться на благо наших стран и народов. [Это] также является важным фактором региональной стабильности и безопасности»
– Ильхам Алиев
Также Ильхам Алиев отметил, что все задачи в рамках укрепления сотрудничества можно рассчитывать на увеличение объема двусторонней торговли.
В частности, он указал на наращивание товарооборота между странами в 2023 году. Он составил 17% и приблизился к отметке $4,5 млрд.
«Естественно, это не предел, уверен, что в рамках тех договоренностей, которые были достигнуты в рамках визита [премьер-министра РФ в Азербайджан], в следующем году и по итогам этого года мы увидим еще больший рост взаимной торговли»
– Ильхам Алиев
Напомним, что накануне российский премьер начал визит в Азербайджан. Здесь он проводит встречи на высшем уровне, в ходе которых обсуждается комплекс вопросов развития российско-азербайджанского торгово-экономического сотрудничества. Особое внимание будет уделено продвижению совместных проектов в энергетической, транспортной, промышленной, культурно-гуманитарной и других областях, представляющих взаимный интерес.