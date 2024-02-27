Михаил Мишустин летит с визитом в Азербайджан

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин сегодня начинает свой двухдневный визит в Азербайджан – в Баку он обсудит совместные проекты России и Азербайджана и торгово-экономическое сотрудничество двух стран.

Премьер-министр России Михаил Мишустин начинает двухдневный рабочий визит в Азербайджан, сообщает пресс-служба правительства России.

В ходе визита глава российского Кабмина встретится со своим азербайджанским коллегой Али Асадовым, стороны обсудят ряд вопросов, связанных с развитием российско-азербайджанского торгово-экономического сотрудничества.

Ожидается, что особое внимание в ходе обсуждений будет уделено продвижению совместных проектов в энергетической, транспортной, промышленной, культурно-гуманитарной и других областях.

Напомним, как ранее сообщал "Вестник Кавказа", в середине февраля Михаил Мишустин позвонил премьер-министру Азербайджана Али Асадову и поздравил своего коллегу с назначением. Также в беседе стороны дали высокую оценку развитию двусторонних отношений и взаимовыгодного сотрудничества между Россией и Азербайджаном, выразив надежду, что стратегическое партнерство и сотрудничество стран будут укрепляться и далее.