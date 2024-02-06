Новый премьер Казахстана летит в Москву для сверки часов

Олжас Бектенов завтра прилетит в Россию впервые в должности руководителя Кабинета министров. Его переговоры с российским коллегой Михаилом Мишустиным будут посвящены ключевым вопросам российско-казахстанских двусторонних и многосторонних контактов.

Как рассказали в российском правительстве, завтра в Москву прибудет новоназначенный премьер-министр Республики Казахстан Олжас Бектенов. В здании на Краснопресненской набережной его примет председатель правительства России Михаил Мишустин.

По официальной информации, переговоры Мишустина и Бектенова будут посвящены главным задачам взаимодействия России и Казахстана в экономике, включая реализацию двусторонних промышленных проектов, сотрудничество в энергетике, развитие транспортных и торговых контактов, в том числе в аграрной сфере.

В первую очередь Мишустин и Бектенов сосредоточатся на совершенствовании связей двух стран в рамках международных организаций, таких как ЕАЭС и Содружество независимых государств.

Напомним, что месяц назад Казахстан сменил правительство, и новым премьер-министром стал известный борьбой с коррупционными схемами глава Администрации президента РК Олжас Бектенов. Таким образом, этот визит в Россию – первый для Бектенова в должности руководителя казахстанского Кабинета министров.