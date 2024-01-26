Премьер-министром Казахстана стал Олжас Бектенов

Кандидатура Олжаса Бектенова на пост премьер-министра Казахстана утверждена. Правительство возглавит бывший глава администрации президента.

Стало известно имя нового премьера Казахстана - им стал Олжас Бектенов, в прошлом председатель Антикоррупционной службы и руководитель администрации президента республики.

Кандидата выдвинула правящая партия Amanat, в поддержку Бектенова проголосовали 69 депутатов, воздержались семеро. Указ о назначении подписал сегодня глава государства Касым-Жомарт Токаев.

"Правительство должно играть новую, важную роль оперативно принимать решение, предпринимать действенные шаги. Нужно принимать смелые твердые решения, направленные на стимулирование диверсификацию экономики на благо нашего народа. Необходимо адаптироваться к новым реалиям. Мы должны уметь противостоять новым вызовам, правительство должно быть готово к этому"

– Токаев

По его словам, отставка Алихана Смаилова связана с тем, что работе правительства Казахстана необходимо придать новый импульс.

Олжас Бектенов родом из Алматы, по образованию юрист - он окончил Казахскую государственную юридическую академию.

Начинал карьеру как главный специалист отдела в управлении юстиции города Алматы, затем стал главным экспертом юротдела канцелярии премьер-министра страны, а с 2006 по 2009 год работал в администрации президента Казахстана.

С 2018 года был занят в Антикоррупционной службе, сначала работал заместителем председателя, затем первым заместителем председателя, после чего в 2022 году стал председателем Агентства по противодействию коррупции.

В апреле прошлого года был назначен главой Администрации президента Республики Казахстан. Сегодня 43-летний Бектенов стал премьер-министром Казахстана.