В Казахстане ушло в отставку правительство

Глава Казахстана принял сегодня отставку правительства. Врио премьера назначен вице-премьер.

В понедельник, 5 февраля, президент Казахстана принял отставку правительства страны. Об этом информирует пресс-служба главы государства.

"В соответствии со статьей 70 Конституции Республики Казахстан постановляю: принять отставку правительства Республики Казахстан, временно возложить исполнение обязанностей премьер-министра Республики Казахстан на Скляра Романа Васильевича"

– пресс-служба

Там также обратили внимание на то, что члены правительства продолжат работать до тех пор, пока не будет утвержден его новый состав.

Напомним, послезавтра состоится расширенное заседание правительства РК. На нем будут обсуждаться вопросы социально-экономического развития в 2023 году.