Вестник Кавказа
Эксклюзив — Президентские выборы в Азербайджане 2024

Мишустин поздравил Асадова с назначением

Мишустин поздравил Асадова с назначением
© Фото: сайт правительства РФ
Михаил Мишустин позвонил Али Асадову. Российский премьер поздравил своего коллегу с назначением. Ранее Ильхам Алиев подписал указ о назначении Асадова на пост премьер-министра.

Российский премьер Михаил Мишустин провел телефонную беседу со своим азербайджанским коллегой Али Асадовым, сообщает пресс-служба кабинета министров Азербайджана.

В ходе телефонного разговора глава российского правительства поздравил руководителя кабмина Азербайджана с назначением на должность.

Помимо этого, стороны дали высокую оценку развитию двусторонних отношений и взаимовыгодного сотрудничества между Россией и Азербайджаном.

Премьеры двух государств выразили надежду, что стратегическое партнерство и сотрудничество стран будут укрепляться и далее.

Указ о назначении Али Асадова на должность глава азербайджанского кабинета министров сегодня подписал президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Чуть ранее парламент республики одобрил кандидатуру Асадова на пост премьера Азербайджана.

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