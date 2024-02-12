Мишустин поздравил Асадова с назначением

Российский премьер Михаил Мишустин провел телефонную беседу со своим азербайджанским коллегой Али Асадовым, сообщает пресс-служба кабинета министров Азербайджана.
В ходе телефонного разговора глава российского правительства поздравил руководителя кабмина Азербайджана с назначением на должность.
Помимо этого, стороны дали высокую оценку развитию двусторонних отношений и взаимовыгодного сотрудничества между Россией и Азербайджаном.
Премьеры двух государств выразили надежду, что стратегическое партнерство и сотрудничество стран будут укрепляться и далее.
Указ о назначении Али Асадова на должность глава азербайджанского кабинета министров сегодня подписал президент Азербайджана Ильхам Алиев.
Чуть ранее парламент республики одобрил кандидатуру Асадова на пост премьера Азербайджана.