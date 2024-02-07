Мишустин поздравил Ильхама Алиева с победой на выборах

Российский премьер-министр поздравил Ильхама Алиева с убедительной победой на выборах главы государства. Ранее ЦИК сообщил, что действующий президент набрал 92,12% голосов.

Глава российского правительства Михаил Мишустин поздравил президента Азербайджана Ильхама Алиева с одержанной им уверенной победой на досрочных президентских выборах, которые прошли в Азербайджане 7 февраля.

От своего имени и от имени правительства РФ Мишустин направил поздравительное письмо главе азербайджанского государства.

"Высокое доверие народа свидетельствует о широкой общественной поддержке Вашего курса на строительство Нового Азербайджана, поступательное социально-экономическое развитие и повышение благосостояния граждан, укрепление авторитета Республики на международной арене"

– премьер-министр РФ

Мишустин обратил особое внимание на значимый вклад, который Ильхам Алиев внес в упрочение отношений между Москвой и Баку, напомнил, что они базируются на принципах дружбы, добрососедства и союзничества.

Глава правительства РФ констатировал, что реализуются стратегические решения, одобренные на высшем уровне, страны развивают сотрудничество в различных сферах, в том числе торгово-экономическое, научно-техническое и культурно-гуманитарное. Стороны успешно осуществляют разнообразные совместные проекты, что полностью соответствует долгосрочным интересам обеих стран.

"С теплотой вспоминаю встречи с Вами, которые всегда проходят в откровенной и конструктивной атмосфере. Буду рад возможности продолжить наше доверительное общение. От всей души желаю Вам, уважаемый Ильхам Гейдарович, доброго здоровья, благополучия и новых успехов в Вашей ответственной государственной деятельности"

– Михаил Мишустин