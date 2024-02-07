Лидер ЛДПР поздравил Ильхама Алиева с победой на выборах

Леонид Слуцкий поздравил Ильхама Алиева с победой на президентских выборах. Он пожелал ему здоровья, счастья, благополучия в государственной работе.

Лидер партии ЛДПР Леонид Слуцкий поздравил президента Азербайджана Ильхама Алиева с победой на внеочередных президентских выборах.

В своей поздравительной телеграмме он отметил, что глава государства пользуется великим уважением и высоким авторитетом в Азербайджане, России и мире как опытный и дальновидный политик, многое делающий для своего народа и мира на Кавказе, и итоги выборов это подтвердили.

«Являясь достойным преемником и продолжателем мудрой политики и сделанного в жизни вашим великим отцом, общенациональным лидером Азербайджана Гейдаром Алиевым, вы достойно продолжаете его дело»

- Леонид Слуцкий

Политик также подчеркнул, что высоко ценит и дорожит доверием и взаимопониманием. В заключение он пожелал здоровья, счастья, благополучия в государственной работе и личной жизни.