Ректор МГУ поздравил Ильхама Алиева

Ректор МГУ направил поздравительное письмо азербайджанскому лидеру Ильхаму Алиеву по случаю победы на президентских выборах. В послании Виктор Садовничий, в том числе, поблагодарил Ильхама Алиева за внимательное и теплое отношение к Московскому университету.

Ректор Московского государственного университета имени М.В.Ломоносова, академик Виктор Садовничий направил поздравительное послание избранному президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву по случаю его переизбрания на дальности главы республики.

«Глубокоуважаемый Ильхам Гейдар оглу! От всего коллектива Московского государственного университета имени М.В.Ломоносова и от себя лично сердечно поздравляю Вас с убедительной победой на выборах Президента Азербайджанской Республики! Вы своим неустанным трудом и полной самоотдачей в очередной раз доказали, что являетесь самым достойным кандидатом на столь высокий пост. Ваш высочайший профессионализм, исключительные личные и деловые качества характеризуют Вас как мудрого и решительного руководителя, способного ясно видеть цели и достигать впечатляющих результатов»

– Виктор Садовничий

Далее в послании говорится о том, что под руководством Ильхама Алиева Азербайджан становится все более процветающим и стабильным государством.

«Пользуясь столь приятным поводом, хочу поблагодарить Вас за Ваше внимательное и теплое отношение к нашему сотрудничеству. Филиал Московского университета в городе Баку на протяжении всего периода своей деятельности успешно служит во благо развития науки и образования, укрепляет плодотворное сотрудничество наших государств»

– Виктор Садовничий

В заключение Виктор Садовничий пожелал Ильхаму Алиеву здоровья, благополучия, а также реализации новых интересных проектов и всех намеченных планов.