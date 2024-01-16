Вестник Кавказа
Эксклюзив — Президентские выборы в Азербайджане 2024

Наследный принц Саудовской Аравии поздравил Ильхама Алиева с блестящей победой

Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман
© Фото: саудовское информагентство SPA
Наследный принц королевства поздравил лидера Азербайджана с переизбранием на пост главы государства. Он пожелал ему успехов в дальнейшей работе.

Наследный принц Саудовской Аравии передал поздравления президенту Азербайджана с победой на выборах.

Согласно информации, распространенной саудовским информагенством SPA, Мухаммед бен Салман отметил, что эта победа была одержана Ильхамом Алиевым в блестящем ключе.

Он также пожелал азербайджанскому лидеру успехов, а народу республики – непрекращающегося развития и благополучия.

Напомним, внеочередные выборы президента в Азербайджане прошли 7 февраля. Уверенную победу на них одержал действующий глава государства Ильхам Алиев.

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