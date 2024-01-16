Наследный принц Саудовской Аравии поздравил Ильхама Алиева с блестящей победой

Наследный принц королевства поздравил лидера Азербайджана с переизбранием на пост главы государства. Он пожелал ему успехов в дальнейшей работе.
Наследный принц Саудовской Аравии передал поздравления президенту Азербайджана с победой на выборах.
Согласно информации, распространенной саудовским информагенством SPA, Мухаммед бен Салман отметил, что эта победа была одержана Ильхамом Алиевым в блестящем ключе.
Он также пожелал азербайджанскому лидеру успехов, а народу республики – непрекращающегося развития и благополучия.
Напомним, внеочередные выборы президента в Азербайджане прошли 7 февраля. Уверенную победу на них одержал действующий глава государства Ильхам Алиев.