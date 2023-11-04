Эр-Рияд поможет Баку в разминировании Карабаха

Правительство Саудовской Аравии поможет Азербайджану финансами в разминировании территорий освобожденного от армянской оккупации Карабаха, сообщили сегодня в Агентстве по разминированию Азербайджана (ANAMA).
"Правительство Саудовской Аравии окажет финансовую поддержку деятельности по гуманитарному разминированию в Азербайджане посредством Центра гуманитарной помощи им. Короля Салмана. В связи с этим подписан Меморандум о финансовой помощи. Документ подписали председатель правления ANAMA Вугар Сулейманов и заместитель директора Департамента медицины и окружающей среды Центра гуманитарной помощи им. Короля Саламана Абдулла Мухаммед Альвадеи. Гости ознакомились с выставкой, на которой были представлены макеты мин и других взрывоопасных боеприпасов, установленных Арменией на территории Карабаха, инструментами и оборудованием по разминированию, одеждой индивидуальной защиты"
- ANAMA
Сегодня в Баку также прибыло руководство Университета национальной обороны и Командно-штабного колледжа Саудовской Аравии.
"Находящиеся с визитом в нашей стране руководство, профессорско-преподавательский состав и слушатели Университета национальной обороны и Командно-штабного колледжа Саудовской Аравии посетили Институт военного управления Национального университета обороны. На встрече были обсуждены вопросы расширения двустороннего сотрудничества в сфере военного образования, состоялся подробный обмен мнениями о предстоящей работе в этом направлении, был обсужден ряд вопросов, представляющих взаимный интерес. Затем делегация посетила Центр военных игр Института военного управления, действующего при Национальном университете обороны"
- официальный Telegram-канал Минобороны Азербайджана
Разминирование освобожденных территорий Карабахского экономического района Азербайджана идет с осени прошлого года - минная опасность здесь сохраняется во всех районах. Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что для полного разминирования региона потребуется около 30 лет и $25 млрд.