Пятигорск примет полумарафон

В Пятигорске стартует полумарафон, участниками которого станут спортсмены из 55 регионов. На маршруте участников ждут самые красивые достопримечательности курортного Пятигорска.

Пятигорск готовится принять представителей 55 регионов и 183 городов России на крупном спортивном событии – Пятигорском полумарафоне. Это событие, которое объединяет людей разного возраста, профессии и уровня подготовки, становится настоящим праздником спорта и здорового образа жизни.

«Все забеги пройдут в курортной зоне города. Стартовать и финишировать бегуны буду в парке «Цветник». На маршруте участников ждут самые красивые достопримечательности курортного Пятигорска — Гора Машук, озеро «Провал», Эолова Арфа, Академическая галерея, место дуэли М.Ю.Лермонтова. Юные атлеты примут участие в детских забегах, а самые выносливые выйдут на старт вертикального забега на вершину горы Машук»

– пресс-служба администрации

Отмечается, что для Пятигорска проведение полумарафона - это не только спортивное событие, но и возможность продвижения города как туристического направления. Гости из разных уголков страны увидят красоту природы, погуляют по живописным местам и почувствуют гостеприимство кавказского края.

Пятигорский полумарафон – это не просто спортивное событие, это праздник здоровья, дружбы и достижений, отметили в администрации города. Подобные мероприятия способствуют развитию спортивной культуры и туризма в регионе, делая его более привлекательным для посещения.