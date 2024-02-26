В Евлахе стартовал очередной этап ультрамарафона Ханкенди-Баку. Участникам предстоит преодолеть 84 км. Победителя ждет приз.

Второй этап ультрамарафона Ханкенди-Баку, одного из самых популярных и сложных марафонов в Азербайджане, стартовал в городе Евлах. Участники этого этапа должны преодолеть расстояние в 84 километра до города Уджара.

Ультрамарафон Ханкенди-Баку - это серия марафонов, в которой участники преодолевают огромные расстояния, чтобы проверить свою выносливость и настойчивость. На втором этапе участникам марафона предстоит преодолеть 84 км.

Девиз «Вперед с гордостью» стал неотъемлемой частью ультрамарафона Ханкенди-Баку. Он призван вдохновить участников и помочь им сохранить мотивацию на протяжении всего марафона.

«Спортсмены доберутся до столицы 4 марта, преодолев этапы Уджар – Гаджигабул (88 км), Гаджигабул – Гобустан (70 км) и Гобустан – Баку (55 км)»

– организаторы марафона

Победителей всех этапов марафона ждут призы, а победителя – суперприз.