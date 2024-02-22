Вестник Кавказа

Азербайджанские спортсмены пробегут ультрамарафон Ханкенди-Баку

Азербайджанские спортсмены пробегут ультрамарафон Ханкенди-Баку
Сегодня в Азербайджане впервые был дан старт новому спортивному празднику – на ультрамарафон, который свяжет карабахский Ханкенди с Баку, вышли свыше 60 бегунов, которые за пять дней пробегут 380 километров.

Сегодня утром в Азербайджане впервые стартовал ультрамарафон Ханкенди-Баку: забег, организованный министерством молодежи и спорта совместно с Федерацией легкой атлетики Азербайджана, собрал 64 спортсмена.

Соревнование проходит под лозунгом "С гордостью вперед!". Его участники преодолеют за пять дней пять этапов - Ханкенди – Евлах (83 км), Евлах – Уджар (84 км), Уджар – Гаджигабул (88 км), Гаджигабул – Гобустан (70 км) и Гобустан – Баку (55 км). В столицу спортсмены прибегут 4 марта, сообщает Trend.

Бегунам предстоит преодолеть 380 километров пути, при этом будут оцениваться и награждаться победители каждого этапа. Ну а главные призы получат победители общего ультрамарафона.

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