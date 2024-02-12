Азербайджанский гимнаст взял золото на Кубке мира в Германии

Представители сборной Азербайджана по разным видам гимнастики сегодня принесли своей стране несколько медалей, в том числе высшего достоинства. Еще ряд наград будет разыгран завтра в Баку.

Спортсмен из Азербайджана Никита Симонов завоевал золото Кубка мира по спортивной гимнастике, который проходит в эти дни в германском Котбусе, сообщает Федерация гимнастики Азербайджана (AGF).

Он показал лучший результат в упражнениях на кольцах.

Две медали принесли Азербайджану представительницы художественной гимнастики – они выступали на международном турнире Кубок Ирины Деляну в Плоешти (Румыния).

Команда граций в составе Назрин Абдуллаевой, Аян Садыговой и Софии Мамедовой вышла на второе место и взяла серебряную награду.

А Илона Зейналова взяла бронзу в многоборье.

На Кубке мира по прыжкам на батуте и тамблингу, который проходит сейчас в Баку, завершились квалификационные выступления. Сегодня в финал турнира, который состоится завтра, прошли тамблингисты Михаил Малкин и Адиль Гаджизаде.

Отметим, что по итогам квалификации Малкин оказался лучшим с результатом 58.700 балла.

Сразу следом за ним, на второй строчке, расположился Гаджизаде, набравший 57.100 балла.

Еще два азербайджанских спортсмена также попали в первую восьмерку – Тофиг Алиев стал четвертым с 55.800 балла, а Билал Гурбанов – пятым (52.000 балла), но в финал они не попали из-за лимита на количество спортсменов от одной страны.