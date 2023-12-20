Азербайджанские гимнастки завоевали медали в Люксембурге

Гимнастки из Азербайджана завоевали медали разной пробы в ходе прошедшего в Люксембурге турнира LUXGR Cup 2024. Два золота в копилку сборной положила Камилла Сеидзаде.
Члены сборной команды Азербайджана по художественной гимнастике завоевали медали разного достоинства на турнире LUXGR Cup 2024 в Люксембурге.
Так, Камилла Сеидзаде, выступающая во взрослой возрастной категории, выиграла два золота в многоборье и упражнении с булавами, также она стала обладательницей двух серебряных моделей в программах с обручем и лентой и бронзы за упражнения с мячом.
Юниорки Назрин Абдуллаева, София Мамедова, Дениз Абдуллазаде в различных упражнениях завоевали серебро, а Фидан Гурбанлы стала обладательницей бронзы.