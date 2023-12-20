Вестник Кавказа
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Азербайджанские гимнастки завоевали медали в Люксембурге

Азербайджанские гимнастки завоевали медали в Люксембурге
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Гимнастки из Азербайджана завоевали медали разной пробы в ходе прошедшего в Люксембурге турнира LUXGR Cup 2024. Два золота в копилку сборной положила Камилла Сеидзаде.

Члены сборной команды Азербайджана по художественной гимнастике завоевали медали разного достоинства на турнире LUXGR Cup 2024 в Люксембурге.

Так, Камилла Сеидзаде, выступающая во взрослой возрастной категории, выиграла два золота в многоборье и упражнении с булавами, также она стала обладательницей двух серебряных моделей в программах с обручем и лентой и бронзы за упражнения с мячом.

Юниорки Назрин Абдуллаева, София Мамедова, Дениз Абдуллазаде в различных упражнениях завоевали серебро, а Фидан Гурбанлы стала обладательницей бронзы.

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