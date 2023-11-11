Шесть золотых медалей взяли в Лондоне гимнастки из Азербайджана

Азербайджанские гимнастки завоевали шесть золотых медалей. Соревнования по художественной гимнастике прошли в Лондоне.

Спортсменки из Азербайджана стали лучшими в ряде дисциплин на международном турнире по художественной гимнастике Winter Stars, который состоялся в столице Великобритании.

Упражнения с мячом принесли «золото» трем гимнасткам: Нилай Гулиевой, Алсу Абдуллаевой, Ройе Аликишиевой. Программа с обручем оказалась лучшей у Эвелин Йошпа и Майи Козачук. Последняя также получила золотую медаль на турнире за композицию с булавами. Серебряной медалисткой в дисциплине с булавами стала Ройя Аликишиева.

Все юные гимнастки, получившие награды, - воспитанницы клуба "Оджаг Спорт".