Азербайджан, Казахстан и Узбекистан заключили меморандум об интеграции энергосистем

Азербайджан, Казахстан и Узбекистан оформили меморандум, предполагающий сотрудничество по над интеграции энергосистем. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на страницах в соцсетях главы Минэкономики Азербайджана.
Микаил Джаббаров отметил, что свои подписи под документом поставили главы Минэкономики и Минэенерго трех стран.
"В рамках деловой поездки в Узбекистан сегодня был подписан меморандум о сотрудничестве по интеграции энергетических систем Азербайджана, Казахстана и Узбекистана"
– азербайджанский министр
По его словам, представители трех стран также определились с совместными целями по производству зеленой энергии и ее экспорту в страны Европы.
"Меморандум будет стимулировать реализацию совместных целей по производству и экспорту зеленой энергии на европейские рынки через территорию Азербайджана"
– Микаил Джаббаров