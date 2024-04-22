Азербайджан, Казахстан и Узбекистан заключили меморандум об интеграции энергосистем

Азербайджан, Казахстан и Узбекистан планируют объединить свои энергосистемы. Документ, предполагающий работу по данному направлению, был подписан в ходе трехсторонней встречи в Узбекистане.

Азербайджан, Казахстан и Узбекистан оформили меморандум, предполагающий сотрудничество по над интеграции энергосистем. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на страницах в соцсетях главы Минэкономики Азербайджана.

Микаил Джаббаров отметил, что свои подписи под документом поставили главы Минэкономики и Минэенерго трех стран.

"В рамках деловой поездки в Узбекистан сегодня был подписан меморандум о сотрудничестве по интеграции энергетических систем Азербайджана, Казахстана и Узбекистана"

– азербайджанский министр

По его словам, представители трех стран также определились с совместными целями по производству зеленой энергии и ее экспорту в страны Европы.

"Меморандум будет стимулировать реализацию совместных целей по производству и экспорту зеленой энергии на европейские рынки через территорию Азербайджана"

– Микаил Джаббаров