Вестник Кавказа

Баку и Эр-Рияд обсудили сотрудничество в энергетическом секторе

Встреча Микаила Джаббарова и Амина Нассера
© Фото: страница главы Минэкономики Азербайджана в соцсетях
Глава Минэкономики Азербайджана провел в Саудовской Аравии встречу с главным исполнительным директором одной из крупнейших нефтяных компаний мира. Стороны обсудили ряд тем, касающихся сотрудничества в энергетике.

В Саудовской Аравии состоялась встреча главы Минэкономики Азербайджана Микаила Джаббарова и главного исполнительного директора Saudi Aramco Амина Нассера. Об этом написал на своей странице в соцсети глава азербайджанского ведомства.

Одной из обсуждаемых на встрече тем стали возможности совместной деятельности Баку и Эр-Рияда в энергетической сфере.

"Мы обсудили условия, созданные для иностранных инвесторов в нашей стране, возможности совместной деятельности в энергетическом секторе, а также потенциал сотрудничества по производственным проектам"

– азербайджанский министр

Напомним, глава Минэкономики АР прибыл в Саудовскую Аравия для участия в одном из мероприятий Всемирного экономического форума. В ходе поездки у него запланирован ряд встреч с официальными лицами Саудовской Аравии и других стран.

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