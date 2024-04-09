Глава МИД Армении едет с историческим визитом в Саудовскую Аравию

В рамках двухдневной поездки в королевство армянский министр проведет ряд встреч. В частности, он пообщается с местным коллегой.

В среду, 17 апреля, глава МИД Армении Арарат Мирзоян отправится в Саудовскую Аравию. Об этом сообщили во внешнеполитическом ведомстве республики.

Это будет первый визит в королевство представителя Армении высокого уровня после того, как в ноябре 2023 года страны установили дипломатические отношения.

В ходе поездки, которая завершится 18 апреля, армянский министр проведет ряд встреч с представителями Саудовской Аравии, в том числе с главой МИД королевства Фейсалом Бен Фарханом Аль Саудом.