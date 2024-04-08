Вестник Кавказа

В Армении опровергли переговоры о мигрантах с Великобританией

МИД Армении
© Фото: сайт министерства иностранных дел Армении
Информация о переговорах по высылке беженцев в Армению не подтвердилась. Ранее в СМИ появилась информация, что МИД Великобритании обсуждает данный вопрос сразу с несколькими государствами.

Армения не вела и не ведет никаких конкретных переговоров с Великобританией о приеме нелегальных беженцев. С таким заявлением сегодня выступила пресс-секретарь армянского МИД.

"Армения и Великобритании имеют широкую повестку политического диалога, а предметных или технических переговоров по вопросу, поднятому в конкретной публикации, не было"

– Ани Бадалян

Ранее газета Times сообщила со ссылкой на источник, что британский МИД обсуждает с Арменией, Ботсваной, Коста-Рикой и Кот-д'Ивуаром возможную высылку в эти страны беженцев, которые должны были бы находиться на их территории, пока рассматривается их прошение об убежище. Такое соглашение британцы ранее заключили с Руандой.

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