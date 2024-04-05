Военный атташе Армении начнет работать в Великобритании

Армения и Великобритания продолжают развивать взаимодействие в области безопасности. В ближайшее время к работе в Лондоне приступит военный атташе республики.

Армения назначит военного атташе в Великобритании. Об этом было сказано на заседании правительства, прошедшем 12 апреля.

Он будет работать при посольстве республики в Лондоне.

В пояснительной записке говорится о том, что стороны развивают взаимодействие в области безопасности, что, в частности, включает в себя проведение регулярных консультаций, участие в международных миротворческих контингентах, командирские курсы и многое другое.

В основе армяно-британского взаимодействия в данной сфере лежит меморандум, подписанный в 2004 году.