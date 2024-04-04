Пашинян раскрыл секрет своей власти в Армении

Армянский премьер назвал причину, по которой он занимает главный государственный пост в республике на протяжении уже почти 6 лет. По его словам, это связано с тем, что он владеет одной из важнейших национальных ценностей.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян объяснил, почему до сих пор руководит страной.

Выступая 11 апреля на заседании парламента, он подчеркнул, что это связано с тем, что он понимает настроение жителей республики.

"Если кто-то спросит меня, почему продолжаю оставаться премьер-министром Армении, то я отвечу, что владею одной из важнейших наших национальных ценностей – армянским языком, которым я чувствую эмоции граждан Армении"

– Никол Пашинян

Напомним, Пашинян занял пост главы армянского правительства весной 2018 года.