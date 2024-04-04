Вестник Кавказа

Пашинян раскрыл секрет своей власти в Армении

Никол Пашинян
© Фото: сайт премьер-министра Армении
Армянский премьер назвал причину, по которой он занимает главный государственный пост в республике на протяжении уже почти 6 лет. По его словам, это связано с тем, что он владеет одной из важнейших национальных ценностей.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян объяснил, почему до сих пор руководит страной.

Выступая 11 апреля на заседании парламента, он подчеркнул, что это связано с тем, что он понимает настроение жителей республики.

"Если кто-то спросит меня, почему продолжаю оставаться премьер-министром Армении, то я отвечу, что владею одной из важнейших наших национальных ценностей – армянским языком, которым я чувствую эмоции граждан Армении"

– Никол Пашинян

Напомним, Пашинян занял пост главы армянского правительства весной 2018 года.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
1610 просмотров

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Решится ли Пашинян проигнорировать инаугурацию Путина?

Решится ли Пашинян проигнорировать инаугурацию Путина?

Франция. Индия. НАТО. Армения развязывает новую войну?

Франция. Индия. НАТО. Армения развязывает новую войну?

Экономика Армении: оптимистичное сегодня и туманное завтра

Экономика Армении: оптимистичное сегодня и туманное завтра

Песков: Путин и Пашинян лично обсудят вопросы двусторонних отношений

Песков: Путин и Пашинян лично обсудят вопросы двусторонних отношений

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы