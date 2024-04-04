Вестник Кавказа

Евросоюз намерен наладить отношения Азербайджана и Армении за короткий срок

Евросоюз намерен наладить отношения Азербайджана и Армении за короткий срок
© Фото: АЗЕРТАДЖ
Специальный представитель Европейского Союза заявил, что нормализация отношений Азербайджана и Армении может занять короткий промежуток времени. ЕС готов помочь региону в этом вопросе.

Спецпредставитель Евросоюза по Южному Кавказу Тойво Клаар заявил, что ЕС готов содействовать урегулированию отношений между Азербайджанской Республикой и Республикой Армения. Об этом он рассказал в эфире радиостанции РА.

"Мы хотим работать в этом направлении вместе с Арменией и Азербайджаном, чтобы добиться положительного результата. Я не думаю, что это займет так много времени, если с обеих сторон есть политическая приверженность"

- Тойво Клаар

Он подчеркнул, что Европейский союз содействует в продвижении мирной повестки в регионе.

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