Пашинян оценил консультации с США и Евросоюзом

Никол Пашинян встретился в Брюсселе с Энтони Блинкеном и Урсулой фен дер Ляйен. Премьер Армении дал высокую оценку консультациям с Евросоюзом и США.
Армянский премьер Никол Пашинян дал оценку переговорам с представителями Евросоюза и США, которые состоялись сегодня в Брюсселе.
Пашинян в столице Бельгии встретился с американским госсекретарем Энтони Блинкеном, главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и руководителем дипломатии ЕС Жозепом Боррелем.
На своей странице в соцсети Х глава армянского правительства назвал прошедшие консультации отличными.
"Провел отличные консультации с коллегами из США и ЕС по расширению сотрудничества для укрепления экономической, гуманитарной и демократической устойчивости Армении"
- Никол Пашинян