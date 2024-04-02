Вестник Кавказа

Пашинян оценил консультации с США и Евросоюзом

Никол Пашинян
© Фото: Сайт премьер-министра Армении
Никол Пашинян встретился в Брюсселе с Энтони Блинкеном и Урсулой фен дер Ляйен. Премьер Армении дал высокую оценку консультациям с Евросоюзом и США.

Армянский премьер Никол Пашинян дал оценку переговорам с представителями Евросоюза и США, которые состоялись сегодня в Брюсселе.

Пашинян в столице Бельгии встретился с американским госсекретарем Энтони Блинкеном, главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и руководителем дипломатии ЕС Жозепом Боррелем.

На своей странице в соцсети Х глава армянского правительства назвал прошедшие консультации отличными.

"Провел отличные консультации с коллегами из США и ЕС по расширению сотрудничества для укрепления экономической, гуманитарной и демократической устойчивости Армении"

- Никол Пашинян

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
1625 просмотров

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Армения и ЕС подписали соглашение «Евроюст»

Армения и ЕС подписали соглашение «Евроюст»

Алексей Наумов: встреча Пашиняна с Блинкеном и фон дер Ляйен закрепит деструктивную роль Армении в регионе 

Алексей Наумов: встреча Пашиняна с Блинкеном и фон дер Ляйен закрепит деструктивную роль Армении в регионе 

Пашинян, Блинкен и фон дер Ляйен встречаются в Брюсселе

Пашинян, Блинкен и фон дер Ляйен встречаются в Брюсселе

Что известно о встрече Пашиняна с Блинкеном и фон дер Ляйен?

Что известно о встрече Пашиняна с Блинкеном и фон дер Ляйен?

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы