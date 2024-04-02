Пашинян, Блинкен и фон дер Ляйен встречаются в Брюсселе

В столице Бельгии проходит саммит главы Армении и представителей руководства Евросоюза и США. Никол Пашинян, Энтони Блинкен и Урсула фон дер Ляйен проведут переговоры при участии Жозепа Борреля.

Трехсторонняя встреча премьер-министра Армении Никола Пашиняна, председателя ЕК Урсулы фон дер Ляйен и главы Госдепа США Энтони Блинкена стартовала в Брюсселе.

В ней также принимает участие глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

Что сказал перед саммитом Пашинян?

Выступая перед встречей, Пашинян заверил, что Армения остается приверженной нормализации отношений с Азербайджаном, которая должна происходить на базе взаимного признания странами территориальной целостности в рамках Алматинской декларации 1991 года.

"Мы также полностью привержены делимитации границ и разблокированию транзитных маршрутов"

– Пашинян

О чем сообщила фон дер Ляйен?

О конкретных мерах поддержки, которую ЕС предоставит Армении, рассказала во вступительном слове фон дер Ляйен. Она подчеркнула, что цель инвестиций ЕС – сделать армянские экономику и общество развивающимися и устойчивыми. Инвестировать ЕС планирует в первую очередь в инфраструктурные проекты, например, в проект Черноморского электрического кабеля. Еще одно приоритетное направление – производство возобновляемой энергии.

Глава ЕК заверила, что, помимо финансирования, ЕС будет поддерживать реформы в Армении путем консультаций и технической помощи. Она добавила, что Армения получит от ЕС грантовую поддержку на 270 млн евро на 4 года.

Заявление Блинкена

По словам Блинкена, американская сторона намерена предоставить Армении свыше $65 млн, то есть в 1,5 раза больше, чем два года назад.

"Мы здесь, чтобы подтвердить трансатлантическую поддержку демократического и процветающего будущего армянского народа, а также более интегрированного и более мирного региона Южного Кавказа"

– госсекретарь

Ранее сообщалось, что в ходе встречи стороны будут обсуждать только экономические и гуманитарные вопросы.

Пресс-секретарь президента России сегодня не стал комментировать саммит: Дмитрий Песков призвал дождаться его итогов.

О чем говорят первые заявления с саммита?

Как отметил старший аналитик "Вестника Кавказа" Андрей Петров, вступительные заявления Блинкена и фон дер Ляйен указывают на нежелание Запада вкладывать действительно большие средства в Армению. "Суммарно они заявили порядка $130 млн в год – это 0,67% от бюджета Армении. Возможно, в закрытой части саммита будут обещаны другие суммы, но пока он выглядит очень похоже на визит в Ереван Нэнси Пелоси, пиарившийся как большое событие в армянской истории и закончившийся ничем с финансовой точки зрения. Небольшие официальные суммы помощи Армении могут свидетельствовать о двух моментах: либо об ограниченности интереса Запада к резкому отрыву республики от России, с желанием играть на армянском поле в долгую, либо о готовности Еревана расстаться с Москвой за любую сумму. Если Пашинян и так хочет в ЕС и НАТО, то зачем платить больше?" - сказал он.

"Интересно, что фон дер Ляйен в качестве конкретного проекта для финансирования назвала черноморский кабель. Армения – не участник этого проекта, он реализуется с кавказской стороны Азербайджаном и Грузией. Без согласия Баку Ереван подключить к нему невозможно. Аналогично она заявила о поддержке "Перекрестка мира", но ведь это армянское переименование азербайджанского инфраструктурного проекта "Зангезурский коридор", призванного соединить наземным транспортным сообщением Азербайджан с Турцией. Непонятно, что собирается делать ЕС по этому проекту внутри Армении без согласования с Баку. Получается, что на самом деле Брюссель заинтересован в развитии экономических контактов с Баку, но отчего-то обсуждает их с властями Армении и собирается давать им деньги на то, что строит Азербайджан", - подчеркнул Андрей Петров.

"В этом плане становится ясен протест Азербайджана против саммита – в нем нет подлинной экономической составляющей. Если бы Еврокомиссию интересовали экономические проекты на Южном Кавказе, выгодные ЕС, Урсула фон дер Ляйен встречалась бы с Ильхамом Алиевым, а не Николом Пашиняном. В действительности у Брюсселя нет бизнес-интересов в Армении, там попросту нечего делать – и незачем. Черноморский кабель прокладывается из Азербайджана через Грузию и Черное море в Румынию. Зангезурский коридор строится из Азербайджана через Иран в Турцию. Все уже реализованные региональные проекты идут в обход Армении. Сама Армения до сих пор не сделала ничего для разблокирования своих границ с Азербайджаном и Турцией и открытия коммуникаций. А значит, деньги будут направлены не на экономику, а на политику. И если фон дер Ляйен и Блинкену приходится скрывать истинные цели финансирования, значит, речь идет о деструктивной для соседей и традиционных партнеров Армении политике", - заключил старший аналитик "Вестника Кавказа".