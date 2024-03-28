Что известно о встрече Пашиняна с Блинкеном и фон дер Ляйен?

Трехсторонние переговоры армянского премьера, американского госсекретаря и председателя Еврокомиссии пройдут сегодня в Брюсселе. Что будут обсуждать Никол Пашинян, Энтони Блинкен и Урсула фон дер Ляйен?

Сегодня в Брюсселе состоится трехсторонняя встреча премьер-министра Армении Никола Пашиняна, главы Госдепа Энтони Блинкена и главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен.

Как сообщает армянский Кабмин, вместе с Пашиняном, который вылетел в Брюссель еще накануне, в переговорах примут участие вице-премьер Тигран Хачатрян, секретарь Совета безопасности Армен Григорян, министр иностранных дел Арарат Мирзоян с замом Вааном Костаняном, а также послы Армении в Бельгии и Америке и несколько советников. Сопровождает премьера в поездке и его супруга Анна Акопян.

О чем будут говорить Пашинян, Блинкен и фон дер Ляйен?

Информацию о повестке встречи накануне раскрыл Костанян. По его словам, обсуждаться будут прежде всего экономические и гуманитарные темы. Замминистра уточнил также, что страны Запада не ставят перед Ереваном условия отказаться от сотрудничества с ЕАЭС и ОДКБ.

Незадолго до этого аналогичное заявление сделал представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано. Он опроверг информацию о том, что будут обсуждаться "гарантии безопасности" для Армении и армяно-азербайджанское урегулирование, пояснив, что речь на переговорах пойдет о двустороннем сотрудничестве и экономической устойчивости Армении.

В изначальном сообщении о встрече, которое поступило от секретаря Совбеза Армена Григоряна, повестка характеризовалась примерно так же:

"На ней [встрече] планируется обсудить пути трехстороннего сотрудничества, которое будут способствовать развитию Армении. Мероприятие также направлено на повышение устойчивости Армении"

Позиция Азербайджана

Отметим, что в преддверии переговоров Блинкен и фон дер Ляйен позвонили (по отдельности) президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву. В ходе разговоров обсуждалось двустороннее сотрудничество Баку с Вашингтоном и с Брюсселем, а также сегодняшняя трехсторонняя встреча. Глава азербайджанского государства выразил позицию азербайджанской стороны по этой встрече, указал на важность региональной инклюзивности.

Россия и Армения

Незадолго до переговоров Пашинян в очередной раз озвучил текущую позицию Еревана в отношении Москвы, заявив, что российская сторона, в отличие от армянской, не выполняет своих обязательств, так что Армения продолжает ждать, когда РФ все сделает то, что была обязана.

Со стороны Москвы устами главы МИД Сергея Лаврова прозвучало заявление о том, что Армения сознательно идет на обрушение отношений с Россией. Лавров подчеркнул, что такое развитие событий противоречит интересам армянского народа: Запад, к которому уходит Армения, преследует только цели дестабилизировать обстановку на Кавказе и сделать его зоной своего доминирования.