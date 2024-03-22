В чем проблема треугольника Армения-ЕС-США? 

Старший аналитик "Вестника Кавказа", эксперт Российского совета по международным делам Андрей Петров раскрыл причины беспокойства России и Азербайджана в связи с предстоящей 5 апреля встречей Никола Пашиняна с госсекретарем США и председателем Еврокомиссии.

Через неделю, 5 апреля, в Брюсселе состоится трехсторонняя встреча госсекретаря США Энтони Блинкена и председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Всякий наблюдатель сразу же заметит, что этот политический треугольник крайне неравносторонний: первая и вторая экономики мира, составляющие так называемый "золотой миллиард" на уровне высшего руководства будут говорить с лидером самой маленькой республики постсоветского пространства. Причем ни США, ни Евросоюз не склонны к альтруизму во внешней политике и регулярно сознаются, что тот или иной шаг изначально был продиктован только их собственными заграничными интересами.

Поэтому с самого анонса было ясно, что у Вашингтона и Брюсселя есть какая-то очень серьезная цель в Армении, ради которой для сеанса одновременной политической игры с Николом Пашиняном было найдено время в рабочих графиках министра иностранных дел США и главы исполнительной власти ЕС. Неудивительно, что на это отреагировал МИД Азербайджана, спрогнозировав дестабилизацию Южного Кавказа по итогам встречи Пашиняна с Блинкеном. Азербайджанские дипломаты подчеркнули, что встреча высокопоставленных лиц Запада с армянским премьер-министром создаст разделительные линии в регионе из-за своей односторонности, основанной на двойных стандартах.

Отговорки из Армении

В Ереване отреагировали на протест Баку в привычном стиле отрицания очевидного. МИД Армении объявил, что двойной инструктаж Пашиняна Блинкеном и фон дер Ляйен "не направлен против кого-либо" и не будет посвящен "созданию конфликта с третьими странами", а целью его является "углубление взаимодействия Армении с ЕС и США". В 2024 году уже можно допустить, что Республика Армения не хочет ни с кем конфликтовать и ищет только мирных выгод от диверсификации внешних связей – но у западных сил мотивы точно иные. В Армении нет буквально ничего, что она могла бы предложить европейцам и американцам в обмен на их деньги и преференции, кроме услуг политического агента. Природными ресурсами республика бедна, как рынок сбыта пренебрежимо мала, так что ни о каких здоровых экономических интересах в "углублении взаимодействия" речи не идет.

В Армении это, конечно, отлично знают, поэтому ответ армянских дипломатов азербайджанским коллегам стоит считать частью западного заказа: там хотят выглядеть добрыми самаритянами – тут им подыгрывают. Какими бы политическим профанами ни выглядели премьер-министр Никол Пашинян и глава МИД Арарат Мирзоян, у них есть четкое понимание, что от Еревана хотят на Западе и что Ереван может Западу дать. Единственное, в чем они могут пока еще сомневаться – это оплата Вашингтоном и Брюсселем армянских услуг политического агента. Вероятнее всего, вокруг этого вопроса и ведется сейчас диалог: что конкретно, не в виде приятных слов, а виде денег и преференций, получит Ереван от Запада.

Отговорки из США

Пока продолжается политический аукцион по продаже лояльности Армении, его участники сохранят ширму "ненаправленности". Не только МИД Армении, но и Госдепартамент, словам которого точно не верит никто, заявил несогласие с прогнозом МИД Азербайджана о создании армяно-американо-европейскими консультациями разделительных линий и угроз для безопасности Южного Кавказа. Характерно, что Вашингтон назвал целью встречи "экономическую устойчивость Армении и диверсификацию ее торгового партнерства", то есть озвучил откровенную ложь, поскольку экономика Армении ничем не может интересовать Запад. Еще более характерно, что на наводящий вопрос журналистов, уж не создан ли формат Армения-ЕС-США против России, американские дипломаты не ответили "нет", а отказались от комментариев.

Госдепартамент в данном случае не пытался обмануть Москву и Баку. Заявления, которые делают американские политики в ответ на вопросы американских журналистов, всегда направлены исключительно на внутреннюю аудиторию. Очевидно, в предвыборный год Демократическая партия хочет укрепить свои позиции в армянской диаспоре – традиционном электорате демократов – поиграв на их пошатнувшихся, но не забытых мечтах о "Великой Армении". Отсюда озвученная идея "мы помогаем Армении стать экономический устойчивой" и молчание по поводу антироссийского характера треугольника: есть смысл врать американским избирателям (чтобы получить голоса) и нет смысла врать России. Азербайджан США хотели бы втянуть в свою сферу влияния, но, поскольку не могут этого добиться, уделяют все больше внимания с готовностью продающей свои услуги Армении.

Угрозы безопасности Южного Кавказа

О том, что все всё понимают – и на Западе, и в Армении, и в Азербайджане, и в России – прямо высказалась официальный представитель МИД России Мария Захарова. Она указала, что недоумение армянских и западных дипломатов по поводу протеста Азербайджана против встречи Пашиняна с Блинкеном и фон дер Ляйен является фальшивым, ведь США и ЕС в контактах со всеми российскими партнерами открыто говорят, что их внешнеполитическая активность имеет прежде всего антироссийскую направленность. В случае Южного Кавказа это означается заинтересованность в поддержании нестабильности в регионе, "принуждение стран региона следовать антироссийской повестке, разрушение их многовековых связей с Москвой, расшатывание действующих механизмов региональной безопасности и экономического сотрудничества", - сказала она.

В этом и состоит проблема треугольника Армения-ЕС-США: 5 апреля Энтони Блинкен и Урсула фон дер Ляйен будут диктовать Николу Пашиняну список американских и европейских заказов, а Пашинян будет называть цену того или иного действия. Те заказы, по которым стороны согласуют оплату, будут выполнены. Заказы будут состоять из:

шагов по ослаблению армяно-российских связей (сокращение контактов Еревана с Москвой, ОДКБ и ЕАЭС, вывод российских пограничников и военных из Армении);

расширения присутствия западных структур в Армении, включая замену российских силовиков европейскими и американскими;

провокаций против Азербайджана для поддержания напряженности в регионе;

разрешение на антииранскую активность ЕС и США на армянской территории.

Это политическое меню очевидно всем, кто занимается Южным Кавказом, в него включено все, что может понадобиться Западу от Армении. Встреча 5 апреля может оказаться водоразделом в истории Республики Армения в зависимости от того, как далеко зайдут торги. Исход консультаций Пашиняна с Блинкеном и фон дер Ляйен еще не определен: армянский премьер будет стараться продать услуги Еревана как можно дороже, а западные чиновники – сэкономить, и неясно, на каком компромиссе они остановятся. Но уже ненулевая вероятность, что Пашинян продешевит или Запад расщедрится, создает те самые угрозы безопасности в регионе, от которых открещиваются МИД Армении и Госдепартамент.

Сама по себе ситуация, когда государство торгует услугами политического агента с далекой заморской страной, враждебно настроенной к его соседям и союзникам, является нездоровой для всего региона. Чем быстрее Армения вылечится в политическом смысле, тем лучше будет и для армянского народа, и для Южного Кавказа в целом. Увы, пока что мы наблюдаем лишь за распространением в армянском истеблишменте внерегиональной инфекции.