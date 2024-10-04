Когда миссия ЕС покинет Армению? Ответ Еревана

Миссия Евросоюза останется на территории Армении до тех пор, пока не будет подписан мирный договор с Азербайджаном – по крайней мере, такую надежду выразил спикер парламента Ален Симонян.

Ереван рассчитывает на пребывание европейской миссии EUMA в Армении до момента, пока не будет подписан мирный договор с Баку, соответствующее заявление сделал председатель армянского парламента Ален Симонян.

Армянский политик подтвердил, что миссия продолжает вести работу в Армении. Симонян также выразил благодарность сотрудникам EUMA и странам, которые участвовали в ее запуске.

"И надеемся, что как минимум до заключения мирного договора наблюдатели будут находиться здесь"

– Симонян

Глава парламента уточнил, что сказать точно, останутся ли члены миссии на территории Армении после заключения армяно-азербайджанского мирного договора, он не может.