Бортников: миссия ЕС в Армении ведет разведку против России

Мир на Южном Кавказе не входит в интересы Запада. Желание разместить свой контингент в Армении направлено на затягивание конфликта и разведку против РФ, заявил глава ФСБ.

"Миротворцы" Запада не стремятся к миру на Южном Кавказе, они лишь затягивают переговорный процесс и ищут возможность для разведки против РФ и размещения контингента НАТО в регионе, об этом сообщил директор ФСБ России, председатель Совета руководителей органов безопасности и специальных служб стран СНГ (СОРБ) Александр Бортников на 55-м заседании СОРБ, которое проходит в столице Казахстана.

"Американцы и европейцы явно не заинтересованы в установлении стабильности в Закавказье. Склоняя Ереван к затягиванию переговоров с Баку, Запад пытается возглавить процесс азербайджано-армянского урегулирования и добиться размещения в регионе собственного "миротворческого" контингента – де-юре под эгидой ООН, а де-факто натовской"

– Бортников

Он напомнил, что на территории Армении возле границы с Азербайджаном уже действует миссия наблюдателей ООН, эти "миротворцы" ведут "разведдеятельность в интересах конкретной страны НАТО против России и наших партнеров".

Угрозы безопасности России в Армении

Генеральный директор Каспийского института стратегических исследований (Россия), главный редактор журнала "Национальная оборона", политический аналитик Игорь Коротченко в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" обратил внимание, что антироссийская направленность действий миссии ЕС в Армении сегодня ни для кого не является секретом.

"То, что заявил директор ФСБ Александр Бортников, неоднократно отмечали и другие российские должностные лица, в частности министр иностранных дел Сергей Лавров. Это уже констатация существующей ситуации. В первую очередь в миссии Евросоюза участвуют кадровые разведчики, изображающие дипломатов и использующие дипломатические должности для прикрытия подрывной деятельности. Сейчас же наблюдательная миссия ЕС, на 80% состоящая из сотрудников европейских разведок, активно масштабирует свою деятельность в Армении", - прежде всего сказал он.

"Началось создание сети пунктов наблюдательной миссии ЕС, которые используются как разведывательные мини-центры в каждом населенном пункте, где они открывают свое представительство. Эта сеть, которой скоро будет окутана вся Армения, будет выполнять вполне понятные задачи – ведение разведки против России, Ирана и Азербайджана и вербовка как классической агентуры, так и агентуры влияния из числа армянских граждан Армении, способных оказать влияние на политические процессы в республике", - сообщил Игорь Коротченко.

"Члены миссии ЕС в Армении ведут радиоэлектронную разведку с помощью переносной и стационарной аппаратуры. В этом плане мы не можем не подчеркивать, что деятельность миссии носит деструктивный, подстрекательский и негативный характер абсолютно для всех стран региона", - добавил главный редактор "Национальной обороны".

"Поскольку эти люди получили аккредитацию от правительства Армении, Россия может противостоять их деятельности только путем повышения режима секретности мероприятий и других мер безопасности на нашей базе в Гюмри. По линии Совета Безопасности Армении непрерывно идут контакты с руководителями западных разведок, и этот процесс набирает обороты. Сейчас стоит вопрос, как России и другим странам региона вместе противодействовать этим негативным тенденциям. Чтобы остановить превращение Армении в натовский плацдарм, нужны скоординированные усилия, одна Россия не может заниматься этим вопросом", - подчеркнул Игорь Коротченко.