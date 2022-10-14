Россия и Азербайджан предотвратили провокацию против российского дипломата

Российские и азербайджанские спецслужбы недавно сумели предотвратить угрозу по отношению к дипломату РФ. Этой информацией поделился глава СВР.

Россия и Азербайджан совместными усилиями устранили угрозу по отношению к российскому дипломату, об этом инциденте сегодня в азербайджанской столице поведал руководитель СВР.

"Последнее время мы наблюдаем и ощущаем расширение подрывной деятельности по отношению к загранучреждениям и гражданам наших двух стран за рубежом... относительно недавно совместными усилиями наших спецслужб удалось ликвидировать провокационную угрозу по отношению к одному из российских дипломатов"

– Сергей Нарышкин

Он уточнил, что провокационные действия исходили от американской стороны.

Российская Служба внешней разведки ценит профессионализм спецслужб Азербайджана, взаимодействие сторон основано на стратегическом партнерстве двух государств и братских взаимосвязях двух народов.