Вестник Кавказа

Россия и Азербайджан предотвратили провокацию против российского дипломата

Флаги России и Азербайджана
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Российские и азербайджанские спецслужбы недавно сумели предотвратить угрозу по отношению к дипломату РФ. Этой информацией поделился глава СВР.

Россия и Азербайджан совместными усилиями устранили угрозу по отношению к российскому дипломату, об этом инциденте сегодня в азербайджанской столице поведал руководитель СВР.

"Последнее время мы наблюдаем и ощущаем расширение подрывной деятельности по отношению к загранучреждениям и гражданам наших двух стран за рубежом... относительно недавно совместными усилиями наших спецслужб удалось ликвидировать провокационную угрозу по отношению к одному из российских дипломатов"

– Сергей Нарышкин

Он уточнил, что провокационные действия исходили от американской стороны.

Российская Служба внешней разведки ценит профессионализм спецслужб Азербайджана, взаимодействие сторон основано на стратегическом партнерстве двух государств и братских взаимосвязях двух народов.

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