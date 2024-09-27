Вестник Кавказа

Глава СВР поддержал стремление Азербайджана в ШОС

Глава СВР поддержал стремление Азербайджана в ШОС
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Москва приветствует нацеленность Баку на сотрудничество с ШОС и БРИКС, сообщил глава СВР. По его словам, это выгодно для самой республики.

Россия поддерживает получение Азербайджаном статуса наблюдателя в ШОС и его более активное взаимодействие со странами, входящими в БРИКС. Такое заявление сделал 3 октября руководитель Службы внешней разведки в РФ, прибывший с визитом в Баку.

"Эти организации являются уже авторитетными и уважаемыми в мире, руководство Азербайджана об этом хорошо знает, и, на мой взгляд, более тесное взаимодействие с международными организациями, конечно, принесет пользу самому Азербайджану, в том числе экономические и политические дивиденды"

– Сергей Нарышкин

Он также указал на то, что у РФ и АР появляется еще одна площадка для сотрудничества в многостороннем формате.

"И, конечно, мы будем преследовать общие уставные цели вышеуказанных организаций"

– глава СВР

Ранее сегодня Нарышкин провел встречу с президентом республики.

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