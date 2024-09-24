Россия откроет новые диппредставительства в Азербайджане

МИД РФ начал разрабатывать вопрос открытия новых диппредставительств в Азербайджанской Республике. Один из них появится в Ханкеди.

На территории Азербайджана в скором времени откроются новые дипломатические представительства России. Этот вопрос сейчас активно разрабатывается, передал руководитель консульского департамента МИД РФ Алексей Климов.

«Вопрос об открытии новых загранпредставительств России на территории Азербайджана в настоящее время прорабатывается на политическом уровне»

- Алексей Климов

В разговоре с ТАСС он добавил, что МИД России предприняло практические шаги по установлению договоренности с азербайджанской стороной.

Помимо этого, в мае этого года глава комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин отметил, что скоро генконсульство России может открыться в Ханкеди.

«Мы планируем начать подготовительные работы к этому в ближайшее время и рассчитываем на вашу (парламента Азербайджана) поддержку»

- Григорий Карасин

Напомним, что накануне АР назначила нового посла в РФ. Им стал выпускник МГИМО и бывший посол в Нидерландах Рахман Мустафаев.