Россия откроет новые диппредставительства в Азербайджане

На территории Азербайджана в скором времени откроются новые дипломатические представительства России. Этот вопрос сейчас активно разрабатывается, передал руководитель консульского департамента МИД РФ Алексей Климов.
«Вопрос об открытии новых загранпредставительств России на территории Азербайджана в настоящее время прорабатывается на политическом уровне»
- Алексей Климов
В разговоре с ТАСС он добавил, что МИД России предприняло практические шаги по установлению договоренности с азербайджанской стороной.
Помимо этого, в мае этого года глава комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин отметил, что скоро генконсульство России может открыться в Ханкеди.
«Мы планируем начать подготовительные работы к этому в ближайшее время и рассчитываем на вашу (парламента Азербайджана) поддержку»
- Григорий Карасин
Напомним, что накануне АР назначила нового посла в РФ. Им стал выпускник МГИМО и бывший посол в Нидерландах Рахман Мустафаев.