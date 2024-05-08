Эльчин Амирбеков: Азербайджан подпишет мирный договор с Арменией, а не с Пашиняном

Азербайджан хочет подписать мирный договор не с премьер-министром Николом Пашиняном, а с Арменией, чтобы не допустить реанимации конфликта и новой трагедии, заявил Berliner Zeitung представитель президента Азербайджана по особым поручениям Эльчин Амирбеков.

Комментируя готовность Еревана подписать мирное соглашение с Азербайджаном в самое ближайшее время, Амирбеков усомнился в его искренности:

Предложение подписать хоть завтра недоработанное, половинчатое соглашение является не только нереальным и неприемлемым, но также и вводящим в заблуждение. Сторонам еще предстоит согласовать остающиеся открытыми несколько важных положений проекта соглашения, без которых документ будет сырым и неполноценным.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Подписанию документа мешают сохраняющиеся территориальные претензии Армении к международно-признанной суверенной территории Азербайджана, отраженные в армянской Конституции. Нельзя игнорировать эту ключевую проблему, чтобы потом не говорить: «Слона-то я и не приметил», полагает представитель президента Азербайджана по особым поручениям.

Армения хочет ввести в заблуждение международное сообщество, создавая ложное впечатление о том, что якобы она конструктивно вовлечена в мирный процесс, а на самом деле затягивает время и заводит мирный процесс в тупик. Очевидно, что как только Армения стала получать в неограниченном количестве дипломатическую, экономическую и военную помощь со стороны Запада, включая ЕС, США и отдельные страны-члены Евросоюза, она потеряла всякий интерес конструктивно участвовать в переговорах и кажется, что достижение мира с Азербайджаном для нее более не является приоритетом

— Эльчин Амирбеков.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Говоря о том, что Баку и Ереван согласились вынести за рамки мирного соглашения вопрос открытия Зангезурского коридора якобы для того, чтобы отложить внесение поправок в армянскую Конституцию, Амирбеков завил:

Абсолютно ошибочно проводить параллель между этими двумя вопросами, так как они совершенно разные по своей значимости для достижения прочного мира... Согласившись на вывод [проблемы Зангезурского коридора] за рамки мирного соглашения, Азербайджан исходил из желания не давать лишнего повода недоброжелателям использовать нерешенность этого вопроса для критики азербайджанской стороны как подрывающей в целом прогресс в переговорах по мирному соглашению.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

По его словам, территориальные претензии Армении к Азербайджану были ключевой причиной конфликта, и для достижения прочного и необратимого мира необходимо искоренить ее раз и навсегда, а сделать это без внесения поправок в Конституцию Армении невозможно:

Если оставить Конституцию в ее нынешнем виде, то мирное соглашение будет недолговечным, так как любое новое руководство Армении, выступающее против мира с Азербайджаном, его просто денонсирует, ссылаясь на несоответствие соглашения Конституции, которая имеет наивысшую юридическую силу. Иными словами, Азербайджан хочет подписать мир не с премьер-министром Пашиняном, а с Арменией.

Баку не может допустить каких-то юридических пустот в договоре, поскольку со временем они могут привести к реанимации конфликта и новым трагедиям, а Азербайджан и хочет устранить коренную причину многолетнего конфликта, заявил представитель президента Азербайджана по особым поручениям.