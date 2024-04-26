Эльчин Амирбеков: Зангезурский коридор поможет Армении выйти из изоляции

Зангезурский транспортный коридор, маршрут которого планируется построить через Армению, поможет стране не только выйти из изоляции, но и наладить дружественные отношения с соседней Турцией, уверены в Азербайджане.

Открытие Зангезурского коридора, который активизирует перевозки по Транскаспийскому международному транспортному маршруту, известному как Срединный коридор, будет полезно всему региону и, в частности, Армении – транспортная артерия поможет ей выйти из изоляции, взимать транзитные сборы и улучшить отношения с Турцией, заявил в интервью немецкой газете Zeit ("Время") представитель президента Азербайджанской Республики по особым поручениям Эльчин Амирбеков.

В случае отказа страны от предложения по его строительству существует и альтернативный маршрут по территории Ирана, который всего на десять километров длиннее Зангезурского коридора, и обеспокоенность армян по этому поводу абсурдна, отметил представитель президента, передает Trend.

Эльчин Амирбеков напомнил, что длина коридора по территории Армении составляет лишь 34 км, он отделяет Азербайджан от его эксклава – Нахчывана, что категорически исключает любую вероятность боевых действий, помимо этого, в последнее время наметилась устойчивая тенденция на укрепление доверия между Баку и Ереваном, пишет немецкое издание.