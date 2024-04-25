Зангезурский коридор станет новой артерией на Транскаспийском маршруте

В Азербайджане рассказали о важности Зангезурского коридора для развития Транскаспийского маршрута. Глава Минфина страны подчеркнул, что Зангезурский коридор позволит нарастить пропускную способность ТМТМ.

Зангезурский коридор поможет развитию перевозок по Транскаспийскому международному транспортному маршруту, также известному как Срединный коридор, об этом рассказал глава Минфина Азербайджана Самир Шарифов.

"Реализация Зангезурского соединения позволит увеличить пропускную способность коридора и обеспечит более стабильные сроки доставки"

– Шарифов

Выступая в рамках ежегодного собрания Азиатского банка развития в Тбилиси, министр отметил значение Зангезурского коридора для Срединного маршрута. Он сообщил, что сегодня в транспортно-транзитной повестке Азербайджана основным приоритетным проектом является создание транспортных коммуникаций, соединяющих Восточный Зангезурский экономический район Азербайджана с Нахчыванской Автономной Республикой, а далее - с Карсским районом Турции.

Глава азербайджанского Минфина отметил, что Зангезурский коридор имеет особое значение с точки зрения открытия новой транспортной артерии по Срединному коридору, он позволит раскрыть транзитный потенциал стран региона.

"Мы верим, что Зангезурский коридор также принесет прочный мир и безопасность в регион и поможет укрепить доверие и стабильность за счет улучшения торговли и сотрудничества между странами"

– Шарифов