Вестник Кавказа

Научный туристический маршрут разработали в Дагестане

Научный туристический маршрут разработали в Дагестане
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Махачкале создали проект туристического маршрута по объектам науки и инноваций города. Он будет способствовать популяризации научного и культурного наследия Дагестана.

Новый маршрут для туристов под названием «Махачкала научная» представили в Дагестане. Он должен акцентировать внимание к научному наследию республики, рассказали в пресс-службе полномочного представителя президента России на Северном Кавказе.

По ходу маршрута туристы ознакомятся с важными образовательными и научными объектами Дагестана. Он начинается от Дагестанского государственного аграрного университета, где путешественники посетят сыроварню, созданную студентами, и посмотрят на современные технологии в производстве молочки.

После этого туристическая группа перемещается в Институт истории, археологии и этнографии ДФИЦ РАН. Там путешественники послушают рассказ об истории и культуре региона и посмотрят на артефакты.

Конечной точкой маршрута станет Инновационно-технологический комплекс, в котором экскурсанты посетят научные лаборатории и узнают о новейших разработках и технологиях, созданных дагестанскими учеными.

Создатели маршрута выразили надежу, что он обретет популярность не только у гостей Дагестана, но и местных жителей, а также действительно поспособствует популяризации науки в республике.

Напомним, что Дагестан с каждым годом наращивает популярность у туристов. В этом году рост составил 5%, республику посетили свыше 1,6 млн человек.

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