Помощник Путина прокомментировал миссию ЕС в Армении

Помощник российского лидера Юрий Ушаков озвучил отношение Москвы к наблюдательной миссии Евросоюза в Армении. По его словам, ее работа не приветствуется участниками мирного процесса между Арменией и Азербайджаном.

Развивающаяся вширь и количественно деятельность миссии ЕС в Армении не вызывает позитивных оценок у участников армяно-азербайджанского переговорного процесса, такое заявление сделал помощник российского лидера Юрий Ушаков.

Комментируя ситуацию с продвижением работы по мирному договору между Ереваном и Баку, он обратил внимание на попытки западных стран вмешаться в процесс и, соответственно, "вклиниться" в дела региона. По словам Ушакова, эти шаги Запада получают одобрение не у всех, кто участвует в переговорах Армении и Азербайджана.

"Также не приветствуется и деятельность миссии Евросоюза в Армении"

– Ушаков

Помощник президента констатировал также увеличение численности миссии EUMA и выразил сожаление в связи с этой тенденцией. Он уточнил, что еще в начале нынешнего лета в составе миссии числилось 138 человек. На данный момент ее численность достигла порядка 210 участников. А в перспективе, указал Ушаков, в ее рамках будут работать 600 человек.

"Что они там делают, можно себе, конечно, четко представить"

– помощник президента

Армянский премьер сегодня прилетел в Москву с рабочим визитом. Завтра встречу с Николом Пашиняном проведет Владимир Путин.