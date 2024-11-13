Кандидатура президента Грузии еще не определена

«Грузинская мечта» еще не определилась с выбором кандидата на пост президента Грузии. Ранее она объявила, кто будет следующим премьер-министром страны.

«Грузинская мечта», победившая на выборах в парламент, еще не выдвигала на обсуждение вопрос кандидатуры на пост президента Грузии, передал исполнительный секретарь партии Мамука Мдинарадзе.

«Что касается кандидата в президенты, то об этом вообще сегодня не было речи. Ни единого слова. Пока посмотрим. Конечно, есть много версий, но пусть зря никто не гадает. Мы еще даже не обсуждали это на Политсовете»

- Мамука Мдинарадзе

До этого он рассказал о предполагаемой кандидатуре на пост главы правительства. Им останется Ираклий Кобахидзе, занимающий должность сейчас. Помимо этого, на прежнем месте останется глава парламента Шалва Папуашвили.

Со слов Мамуки Мдинарадзе, Ираклий Кобахидзе объявит кандидатов на посты глав министерств позже. Ранее он объявил примерный срок проведения президентских выборов: предполагается, что они будут организованы в январе будущего года.