Вестник Кавказа

Действия Трампа определят оценку его победы в России

Дональд Трамп
© Фото: Белый дом
Новый президент США Дональд Трамп будет оцениваться российской стороной по его дальнейшим действиям. Сейчас его будущее президентство можно судить только по прошлому сроку.

Новое президентство победившего на выборах в Соединенных Штатах Америки Дональда Трампа будет оцениваться по его поступкам, а не обещаниям, данным в ходе избирательной кампании, рассказал посол России в Великобритании Андрей Келин в разговоре с журналистами на TRT World.

«Наши впечатления пока не сформированы. Мы впечатлены спекуляциями экспертов, которые мы видим ежедневно в прессе, но, конечно, мы будем судить о будущем президентстве господина Трампа по действиям, а не по заявлениям, сделанным, в том числе, во время его предвыборной кампании»

- Андрей Келин

На данный момент о Трампе можно судить только опираясь на его предыдущее президентство, отметил посол.

Напомним, что ранее о Дональде Трампе высказался пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. Он назвал американского президента менее предсказуемым, чем его оппоненты Камала Харрис и Джо Байден. По этой причине победа бизнесмена была менее предпочтительной для России.

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