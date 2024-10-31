Кремль назвал действия Трампа после выборов непредсказуемыми

Дональд Трамп менее предсказуем, чем Камала Харрис и Джо Байден. С такими словами выступил Дмитрий Песков перед журналистами. Он также подчеркнул, что общественные тенденции играют большую роль в становлении будущего мира, чем выборы США.

Победивший на недавних выборах президента США Дональд Трамп менее предсказуем, чем его оппонентка Камала Харрис и вышедший из гонки Джо Байден, заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

«Одно дело - ставка на предсказуемость, в плане госпожи Харрис, господина Байдена всё достаточно предсказуемо, и та линия, которую они будут занимать до того момента, как они покинут Белый дом. Господин Трамп в этом плане менее предсказуем»

- Дмитрий Песков

Он подчеркнул, что Трамп более непредсказуем в выполнении обещаний, и передал, что Россия будет заниматься своими делами и одновременно наблюдать за ситуацией.

По мнению Дмитрия Пескова, выборы в Штатах не повлияют на будущий мир. Большее значение в этом вопросе играют доминирующие тенденции в обществе, добавил он в диалоге с журналистом ВГТРК Павлом Зарубиным.