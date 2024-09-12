Победа Трампа: что будет с отношениями России и США?

Дональд Трамп победил 5 ноября на выборах президента США, получив более 270 голосов и обогнав свою соперницу Камалу Харрис. Какой курс может выбрать новый лидер страны и как изменятся отношения между Россией и США?

Новым президентом США в следующем году станет вновь избранный Дональд Трамп. Он обогнал в голосовании своего оппонента Камалу Харрис, которая представляла демократов.

Впервые Трамп был выбран на пост лидера страны в 2017 году. До этого он был предпринимателем, шоуменом и телеведущим.

Овальный кабинет в Белом доме Дональд Трамп займет после того, как пройдет инаугурация – 20 января 2025 года.

Таким образом, он станет вторым президентом в истории США, который дважды победил на выборах президента. До него дважды этот пост занимал Гровер Кливленд в конце 19 века.

© Фото: Белый дом

Что будет с отношениями России и США после победы Трампа?

Выборы президента США приковали к себе внимание не только американских избирателей, но и всего мира. Многие это связывают с тем, что политический курс страны может измениться с приходом нового президента, что повлияет на международные отношения.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков призвал не делать поспешные выводы и сказал, что Россия будет судить о взглядах будущего президента по его первым решениям.

Такого же мнения придерживается и Константин Косачев, спикер Совета Федерации. Он считает, что в отношениях России и США мало, что изменится и новый американский президент будет продолжать политический курс предыдущего лидера.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Косачев считает, что диалог между странами при президенстве Трампа не будет налажен и связи так и останутся замороженными.

В свою очередь в МИД РФ заявили, что при общении с новой администрацией США будет придерживаться своих национальных интересов, и также добавили, что отношения стран вряд ли изменятся после смены партии. В министерстве уверены, что внутриполитический курс США не изменится, поэтому рассчитывать на улучшение отношений не стоит.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

С другим мнением выступила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Она сказала, что Россия готова выстраивать диалог с США, но кардинальные изменения вряд ли смогут произойти. Она выразила надежду, что новая администрация сможет переосмыслить внешнеполитические отношения.

Тем не менее, Дональд Трамп в ходе предвыборной гонки неоднократно заявлял о том, что его приход ко власти означает прекращение всех конфликтов, в том числе конфликта между Россией и Украиной. Каким образом и в пользу кого будущий лидер США планировал решить проблемную ситуацию не уточняется.

Поздравил ли Владимир Путин с победой на выборах Дональда Трампа?

Ранее Дмитрий Песков заявлял, что ему неизвестно планируется ли Владимир Путин поздравлять Дональда Трампа с избранием на пост президента. Он также сказал, что это никак не повлияет на ход отношений между Россией и США, и добавил, что российский лидер готов к открытому диалогу с властью США.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Позднее стало известно, что Владимир Путин озвучил слова поздравления во время своего выступления на заседании клуба «Валдай». При этом он добавил, что может лично сделать звонок Дональду Трампу, но не будет этого делать, потому что руководители западных стран прекратили ему звонить. «Ну, не хотят – и не надо», - объяснил президент.

Пресс-секретарь российского лидера не исключил, что разговор Владимира Путина и Дональда Трампа может состояться после инаугурации.

Трамп и Россия

Первый раз Трамп был президентом США с 2017 по 2021 годы. Во время своей предвыборной кампании он резко высказывался в адрес украинских властей. После инаугурации он изменил курс и стал передавать вооружение Киеву.

Также во время президентства Дональда Трампа было введено больше десятка пакетов санкций в отношении России. Свыше 290 физических и юридических лиц получили ограничения.

© Фото: Белый дом

Кроме этого, американский лидер поручил выслать 60 российских дипломатов и закрыть представительство РФ в Сиэтле. В ответ МИД РФ закрыл консульство США в Санкт-Петербурге и выслал 60 американских послов.

В тоже время американские власти заявляли, что при проведении выборов в США в 2016 году, Россия могла вмешаться. Но в результате расследования выяснилось, что российские спецслужбы не были причастны к голосованию.

Тогда американские СМИ говорили о том, что Трамп планировал отменить санкции против России, но Конгресс не позволил это сделать.

За время нахождения у власти Дональда Трампа, США вышли из Договора о ракетах средней и меньшей дальности, а также из Договора по открытому небу.

При этом в 2018 году в Хельсинки состоялась встреча Дональда Трампа и Владимира Путина, на которой оба лидера выразили готовность налаживать связи. Тогда американские республиканцы и демократы обвинили Трампа в слишком мягком общении с российским лидером.

© Фото: Сайт президента России

В 2019 году Дональд Трамп выступил с инициативой вернуть Россию в «большую восьмерку». Но эта идея не была поддержана ни партнерами США, ни Москвой.

В 2020 году американский президент в одном из интервью заявил, что «ладить с Россией – это хорошо, а не плохо». Тогда же он обвинил спецслужбы США в том, что они ложно свидетельствовали против Москвы во время президентских выборов.

В недавнем интервью, которое Дональд Трамп дал американскому изданию уже после победы на выборах, лидер США заявил, что планирует наладить связь с Россией.

«Я думаю, мы поговорим», - сказал он.