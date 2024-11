Победа Трампа – по стопам Гровера Кливленда

Игорь Митин

140 лет назад президентом США стал политик, чья политическая карьера удивительным образом схожа с историей возвышения, падения и нового избрания Дональда Трампа. Это был первый и до выборов 2024 года единственный президент США, занимавший пост два срока с перерывом.

Стивен Гровер Кливленд мог бы сделать блестящую карьеру и в XXI столетии, в каком-то смысле это был политик, опередивший свое время. Не в плане великих свершений, а с точки зрения способности идти к поставленной цели, не считаясь ни с какими препятствиями.

Первое отличие Кливленда от Трампа

В отличие от Трампа Кливленд родился в семье с далеко не самым высоким достатком. Его предки со стороны отца эмигрировали в Массачусетс из британского Кливленда. Отец Гровера (имя Стивен 22 и 24-й президент Америки в политической карьере практически не использовал) был искренне верующим человеком, проповедником, он умер, когда мальчик только стал совершеннолетним. В семье было девять детей и один этот факт показывает, что трудиться Кливленд начал с детских лет. Карьера священника парня, склонного к веселью и разного рода розыгрышам, не прельщала. А вот адвокатские навыки он получил, что в дальнейшем способствовало продвижению по социальной лестнице.

Второе отличие Кливленда от Трампа

Кливленд рано примкнул к демократам. Недоброжелатели утверждали, что одной из причин такого решения стала неприязнь к самому популярному американскому президенту Линкольну. Так ли это, достоверно неизвестно, но участия в Гражданской войне наш герой не принял. Здесь – совпадение историй - в 1968 году (разгар войны во Вьетнаме) Дональду Трампу дали отсрочку на год по медицинским показаниям: у него была обнаружена «шпора» в костях стопы. На следующий год Дональд был исключен из списка призывников. Кливленд поступил проще, но строго по закону, который предусматривал возможность «откупиться» от призыва, наняв за 150 дол. замену – польского эмигранта.

СХОДСТВА

Отношения с женщинами

Карьера юриста и шерифа в начале 1870-х годов не казалась стартовой площадкой для будущих политических игр, поэтому, по слухам, Кливленд не стеснял себя в отношениях со слабым полом. В этом плане два лидера достойны друг друга. На горизонте появилась привлекательная вдова Марии Крофтс Хэлпин, у которой в 1874 году родился сын Оскар Фолсом.

Кливленду повезло, что в этот период интернет еще не изобрели, а феминистское движение находилось в зачаточном состоянии, поскольку вдова обвинила будущего президента в изнасиловании (ничего не напоминает?). Дальше – больше: женщину поместили в лечебницу, ребенка отняли и направили в приют. Нравы за 150 лет, конечно, заметно поменялись – в наши времена за малейшее подозрение в такого рода «развлечениях» карьера политика была бы превращена в пепел. Но в эпоху, когда мужчинам дозволялось много больше, наш герой становится мэром Буффало и начинает восхождение на Олимп.

Политическая карьера

И здесь совпадение траекторий – начав политический подъем, Кливленд двигался со скоростью света. За год из кресла мэра пересев в кресло губернатора Нью-Йорка. В 48 лет. С этого момента «распорядители» республиканской партии стали присматриваться к перспективной кандидатуре с прицелом на предстоящие выборы. 11 июля 1884 года в Чикаго Кливленд официально выдвинут кандидатом в президенты от демократов.

Электоральная кампания 1884 года заслуживает отдельного описания. Все грязное белье кандидатов было вытащено наружу. Внебрачные связи претендента противники Кливленда отрабатывали по полной программе. На митингах демократов кричали – «Ma, Ma, Where is my Pa?». Республиканские СМИ опубликовали письменные показания Хэлпин, в которых она заявила, что до встречи с Кливлендом ее «жизнь была чистой и незапятнанной»

Но Кливленд сделал сильный ход и признался в выплате алиментов в 1874 году Марии. Тут прямое сходство со стратегией Трампа – что бы тебе не приписывали, обращай обвинения себе на пользу. Внебрачное дитя? Но я же его не оставил без заботы и внимания.

Голосование завершилось, и демократы могли радостно закончить слоган про папу и дитя – «Где папа? In White House! Ha,Ha,Ha!». Кливленд становится президентом в первый раз.

Как и Трамп, новый лидер США концентрировался на вопросах экономики и бизнеса. Тарифы, обеспечение валютных резервов, социальные проблемы – все эти сюжеты были для Кливленда важнее внешнеполитических разборок. Еще одно сходство – 22-й президент провел закон, который ограничивал возвращение китайских иммигрантов, покинувших Соединенные Штаты. Как видим, за 140 лет многое в Америке изменилось, но базовые противоречия сохраняются.

Будучи лидером нации, Кливленд женился. Жена, естественно, была на 28 лет моложе и стала самой молодой хозяйкой Белого дома. Это была первая в истории свадьба непосредственно в президентской резиденции. Но торжество было недолгим.

Поражение демократов на выборах 1888 года было связано со сложной экономической ситуацией и так и нерешенными тарифными проблемами. Кливленд уходит в частную жизнь, занимается юридической практикой, но зорко наблюдает за раскладами в демократическом истэблишменте. Правда, согласно преданию, его жена покидая Белый дом, сказала сотруднику:

Теперь, Джерри, я хочу, чтобы ты хорошенько позаботился обо всей мебели и украшениях в доме, потому что я хочу найти все таким, как сейчас, когда мы вернемся.

Да, и Трампу и Кливленду спортивной наглости не занимать. Но ведь так и случилось.

Выборы 1892 года стали последней победой нашего героя. Республиканцы так и не решили тарифный вопрос, рабочее законодательство не удовлетворяло ни пролетариат, ни работодателей. Внешняя политика для избирателя была темой десятого порядка. Триумфального возвращения демократов не поучилось, но победа была одержана.

Впрочем, второй срок Кливленда оказался много более сложным. Экономику трясло, изоляционизм во внешней политике вызывал все больше критики. По стране прокатились мощные забастовки в стратегически важных отраслях. Последним достижением Кливленда стало принятие в состав союза мормонского штата Юта. Как писал один из биографов Кливленда, «сложно найти иной пример столь сильной политической воли и столь неопределенных политических результатов».

Какой окажется оценка второго срока Дональда Трампа не возьмется сейчас предсказать ни один политический аналитик. Мир изменился, риски множатся. Харизма, амбиции, упорство в достижении цели уже не могут гарантировать нужный результат.