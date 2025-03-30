Вестник Кавказа

Сотрудничество в сфере культуры обсудили Россия и Армения

Сотрудничество в сфере культуры обсудили Россия и Армения
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Михаил Швыдкой в рамках поездки в Армению провел встречу с вице-премьером страны. Стороны поговорили о вопросах сотрудничества в культуре и образовании.

Во вторник, 8 апреля, в Ереване состоялась встреча спецпредставителя президента России по международному культурному сотрудничеству и вице-премьера Армении. Об этом поведали в правительстве республики.

Центральной темой разговора Михаила Швыдкого и Мгера Григоряна стали действующие и перспективные программы взаимодействия между странами в образовании, науке и культуре.

На встрече также затрагивались мероприятия, цель которых заключается в стимулировании турпотоков между РФ и Арменией.

Напомним, в конце минувшей недели в Ереване состоялся трехдневный Фестиваль российского кино. В его программе было всего пять кинокартин, каждая из которых может по праву считаться шедевром российского кинематографа. 
 

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