Киноманы Еревана увидят лучшие российские фильмы

В ереванском кинотеатре "Москва" сегодня стартовал "Фестиваль российского кино Армения 2025" – в его программу включены всего пять кинофильмов, но каждый из них может по праву считаться шедевром российского кинематографа.

В ереванском кинотеатре "Киномосква" сегодня при содействии Роскино и министерства культуры России стартовал трехдневный Фестиваль российского кино – он открылся с показа фильма "Любовь Советского Союза", исторической драмы о любовном треугольнике между актрисой, летчиком-героем и писателем.

Генеральный директор Роскино Эльза Антонова направила участникам и гостям фестиваля приветствие, в котором поздравила армянских киноманов с большим событием, отметив, что на их суд предоставлены лучшие российские кинокартины последнего времени, передает Sputnik Армения.

"Интерес к нашему фестивалю проявили и послы других государств в Армении, многие представители армянской киноиндустрии, творческих и деловых кругов. Это подтверждает большой потенциал развития сотрудничества в культурной сфере, важность межгосударственного партнерства и диалога"

- Эльза Антонова

Антонова выразила уверенность, что такой интерес будет способствовать созданию совместных проектов в кино и анимации, взаимному развитию дистрибуции российских и армянских фильмов.

Открытие фестиваля назвал важным событием в культурной жизни Еревана и серьезным вкладом в укреплении культурных связей между двумя странами посол России в Армении Сергей Копыркин, отметив: праздник российского кино – это новая страница в культурном сотрудничестве двух стран.

Не зря фильмы для участия в фестивале подбирались особенно тщательно – при их подборе учитывалось то, что все фестивали российского кино проходят под эгидой 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, и поэтому в программу вошли две военные драмы - "Подольские курсанты" и "Первый Оскар", а также сказочный семейный блокбастер "Огниво" и историческая мелодрама "Любовь Советского Союза", которые стали лидерами кинопроката 2024 года.

Организаторы фестиваля не забыли и о самых маленьких – они с удовольствием посмотрят пятый фильм фестиваля - увлекательный познавательный мультик "Формула воды", сообщила Эльза Антонова.