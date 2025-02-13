В Азербайджане пройдут Дни российского кино

Баку и Москва договорились об организации Дней культуры Азербайджана в России. Также стороны пришли к соглашению о проведении Дней российского кино в Азербайджане. Договоренности были достигнуты на встрече главы министерства культуры РФ Ольги Любимовой с послом Азербайджана в Москве Рахманом Мустафаевым.
"Значимым событием стало участие российской делегации в VI Всемирном форуме по межкультурному диалогу в Баку. В ходе этих встреч было достигнуто соглашение о подготовке Дней культуры Азербайджана в России и организации Дней российского кино в Азербайджане"
– пресс-служба российского Минкульта
Любимова отметила значимость многолетних культурных связей между странами, а также высокий уровень взаимодействия ведомств по делам культуры двух стран. Глава российского Минкульта подчеркнула, что РФ рассчитывает на развитие многолетнего сотрудничества с Азербайджаном.