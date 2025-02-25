Глава комитета парламента Азербайджана приедет в Санкт-Петербург

Председатель комитета азербайджанского парламента по экономической политике, промышленности и предпринимательству Азер Амирасланов приедет в Россию.
Как сообщает пресс-служба Милли Меджлиса Азербайджана, глава комитета совершит визит в Санкт-Петербург 5 марта.
Отмечается, что Амирасланов примет участие в заседании постоянной комиссии Межпарламентской ассамблеи СНГ по экономике и финансам.
В пресс-служба заявили, что на мероприятии будут обсуждены проекты специальных частей модельного Налогового кодекса для стран-участниц Содружества.
Помимо этого, планируется затронуть вопросы, связанные с модельными законопроектами "О стратегическом планировании", "О стандартизации", "О лицензировании".
Кроме того, участники заседания рассмотрят ряд организационных вопросов.