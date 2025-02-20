Россия, Азербайджан, Казахстан и Узбекистан объединяются в нефтегазовой сфере

Новый четырехсторонний формат сотрудничества в нефтегазовой сфере был запущен сегодня в Баку: президент Азербайджана Ильхам Алиев провел встречу с представителями этой области из России, Казахстана и Узбекистана.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев сегодня принял представителей нефтегазовой отрасли из России, Казахстана и Узбекистана – генерального директора российской "Татнефти" Наиля Маганова, председателя правления казахстанской "КазМунайГаз" Асхата Хасенова и председателя правления узбекистанской "Узбекнефтегаз" Баходиржона Сидикова.

На встрече глава государства отметил, что сегодня, после успешной подготовительной работы, стартовал новый этап многостороннего сотрудничества. Ильхам Алиев с удовлетворением обратил внимание на очень тесные производственные отношения, которые удалось наладить нефтяным компаниям Азербайджана, России, Казахстана и Узбекистана. Он также сообщил, что несколько проектов реализуются в двустороннем формате и заявил о важности объединения усилий.

Кроме того, президент указал на роль, которую четырехстороннее сотрудничество сыграет с точки зрения совместного производства и реализации заказов в дружественные страны.

Участники беседы обменялись мнениями о возможностях нового формата сотрудничества. Они также выразили надежду, что он поможет дальнейшему расширению экономических связей.

На встрече было также подчеркнуто, что новый формат подразумевает взаимодействие компаний при ликвидации ЧС и формирование совместных групп реагирования, оптимизацию работы в области цифровых технологий и ПО, организацию совместных закупок и развитие различных отраслей промышленности.

Кроме того, была отмечена открытость этого формата для присоединения других иностранных компаний.