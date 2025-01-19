Азербайджан и Казахстан нарастили взаимный товарооборот

За прошлый год товарооборот между Азербайджаном и Казахстаном вырос до $78,6 млн. В 2025 году стороны хотят расширить аграрное сотрудничество.

Торговля между Азербайджаном и Казахстаном развивается, в прошлом году товарооборот двух государств достиг $78,6 млн.

Товарооборот за 2024 год вырос на 5,6% по сравнению с предшествующим годом, стало известно на первом заседании казахстанско-азербайджанской рабочей группы по сотрудничеству в области сельского хозяйства.

Во встрече приняли участие делегации двух стран во главе с заминистра сельского хозяйства АР Эльчином Разим оглы Зейналовым и вице-министром сельского хозяйства РК Ермеком Кенжеханулы. Была отмечена важность развития сотрудничества сторон в аграрном секторе, обсуждены перспективы по наращиванию объемов торговли сельхозпродукцией и возможности для поставок племенного материала с/х животных из Казахстана в Азербайджан.

"Участники встречи выразили заинтересованность в обмене семенами сельхозкультур, проведении экологических сортоиспытаний, участии в научных конференциях, а также развитии совместных образовательных программ и двудипломного образования между аграрными вузами двух стран"

– Минсельхоз Казахстана