Азербайджан и Казахстан согласовали совместные научные издания

Работы ученых Азербайджана и Казахстана будут выходить в совместных научных изданиях двух стран – их список сегодня утвердили Миннауки Казахстана и Высшая аттестационная комиссия Азербайджана.

Представители министерства науки и высшего образования Казахстана и Высшей аттестационной комиссией при президенте Азербайджана сегодня подписали соглашение об утверждении совместного списка научных изданий, сообщили в правительстве Казахстана.

Новый документ позволит ученым двух стран публиковать свои работы в объединенных научных журналах, а также изданиях обеих республик, передает Trend.

"В перспективе мы также хотим расширить сотрудничество в области экспертизы научных грантов, научных проектов, так как научное сообщество небольшое и очень важно иметь диверсифицированные различные точки мнения и экспертизу"

- министр науки и высшего образования РК Саясат Нурбек

Также ожидается, что в скором времени ведущие вузы двух стран подпишут соглашения о сотрудничестве.

Напомним, премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов сейчас совершает официальный визит в Баку.